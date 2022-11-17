İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Ekipler iş yerinde yaptıkları aramada 21 bin 280 bandrolsüz makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli T.G. hakkında adli işlem yapıldı.