Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 00:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun’da 21 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi
Samsun’un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 bin 280 makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.
Ekipler iş yerinde yaptıkları aramada 21 bin 280 bandrolsüz makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli T.G. hakkında adli işlem yapıldı.
Son Haberler
- 00:43
- 00:34
- 00:21
- 00:12
- 00:02
Sıradaki Haber
Kayseri'de 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz