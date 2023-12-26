Samsun’da 2 ayrı noktada yaşanan trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Orhan G. yönetimindeki otomobil, İshaklı Mahallesi Musa Cevher Duayev Bulvarı'nda, İsrafil T'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Araç içerisinde sıkışan İsrafil T'yi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücüler hastaneye sevk edildi.
Kazaya karışan otomobili taşıyan kurtarıcı aynı bulvarda kaza yaptı
Kazada hasar gören araçlardan birisini kurtarıcı aracına yükleyen Fatih N. yediemin otoparkına giderken Uğur A. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Sevgi K. yaralandı.
Yaralı kadın ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.