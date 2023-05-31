Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 31.05.2023 12:46

Şampiyonluk kutlamalarında yol verme kavgası: 1 yaralı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan etti. Bolu’da şampiyonluk kutlamaları esnasında Tabaklar Mahallesi’nde bir sürücüyü yol vermediği gerekçesiyle, 4 Galatasaray taraftarı hastanelik etti.

Şampiyonluk kutlamalarında yol verme kavgası: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Serdar T. yönetimindeki otomobil sokak üzerinde durdu. Serdar T.’nin arkasından gelen ve Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlayan kimlikleri belirlenmeyen 4 Galatasaray taraftarı da otomobilleri ile durdu.

Bir süre sonra Serdar T.’ye, 4 kişilik grup hareket etmediği için tepki gösterdi. Üzerinde sarı-kırmızı forma olduğu görülen 4 kişi, Serdar T.’yi araçtan indirerek dövdü.

Sürücüyü darp eden ve kanlar içerisinde bırakan kimliği belirsiz şahıslar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.Çevrede olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serdar T.’nin ilk müdahalesini yaptı.Ardından Serdar T. hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
Bolu Galatasaray
Sıradaki Haber
Galatasaray’ın şampiyonluğu Hakkari'de coşkuyla kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
Bali'de araç kiralama şirketinin sahibi, kripto parayla ödeme kabul ettiği için gözaltına alındı
14:09
Depremde hasar alan Balıklıgöl yeni görünümüne kavuşuyor
13:55
Almanya’da aşırı solcu kadına 5 yıl 3 ay hapis cezası
13:56
Fukuşima santralini inceleyen Güney Koreli ekip, ek analize ihtiyaç olduğunu açıkladı
13:51
Adana'da şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi
13:49
Avrupa'da aşırı sağ tehlikesi: Parti oyları yükselişe geçti
Bitkin halde bulunan angıt ve yavruları doğaya salındı
Bitkin halde bulunan angıt ve yavruları doğaya salındı
FOTO FOKUS
Aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce uçtu
Aracıyla çekici rampasına çıkıp metrelerce uçtu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ