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Güncel
AA 09.09.2024 10:46

Sakarya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sakarya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik-Sakarya D-650 kara yolu Pamukova Şehyvarmaz Mahallesi mevkisinde Bilecik istikametinden Sakarya istikametine giden M.Y. yönetimindeki otomobil, bariyerlere çarptı.

Kontrolden çıkan otomobile aynı istikamette seyir halindeki M.O'nun kullandığı Konya-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Z.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Z.Y, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten kontrollü ulaşımın sağlandığı güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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