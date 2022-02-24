Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında Adapazarı ilçesinde 2 aracı takibe aldı. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, uyuşturucuyu araçtan yola attı.

Durdurulan araçlarda yapılan aramada, 183,57 gram metamfetamin, 47,62 gram toz halinde ecstacy, 16,98 gram esrar, 188 uyuşturucu hap, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 85 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.