Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da yakalanacaklarını anlayan şüpheliler uyuşturucuyu araçtan yola attı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında Adapazarı ilçesinde 2 aracı takibe aldı. Yakalanacaklarını anlayan şüpheliler, uyuşturucuyu araçtan yola attı.
Durdurulan araçlarda yapılan aramada, 183,57 gram metamfetamin, 47,62 gram toz halinde ecstacy, 16,98 gram esrar, 188 uyuşturucu hap, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 85 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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