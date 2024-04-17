Çok Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.04.2024 19:48

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15-17 Nisan tarihlerinde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 480 miligram sıvı sentetik uyuşturucu, 282 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar, 16 gram kokain, 3 gram eroin, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, enjektör, bıçak, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 20 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i çıkarıldığı adli makamca tutuklandı, 23'ü hakkında adli işlem uygulandı.

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Boyabat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap ev yandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:58
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan için seyahat uyarısı yaptı
20:03
Akrobasi ve hız yapan motosiklet sürücülerine 96 bin lira ceza
19:58
BM: Gazze'de nüfusun yüzde 70'i gençlerden oluşuyor
19:39
Çanakkale'de kanal çalışmasında göçük meydana geldi
19:18
Almanya'da rüşvetle "ülkede oturma izni sağlayan" kaçakçılık çetesi çökertildi
19:13
TCG Kınalıada Cidde limanını ziyaret etti
Göbeklitepe bayramda ağırladığı rekor ziyaretçi sayısıyla 2024'ten umutlu
Göbeklitepe bayramda ağırladığı rekor ziyaretçi sayısıyla 2024'ten umutlu
FOTO FOKUS
9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
9. İyilik Gemisi Gazze yolunda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ