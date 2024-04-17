Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 24 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 15-17 Nisan tarihlerinde çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda 480 miligram sıvı sentetik uyuşturucu, 282 gram sentetik uyuşturucu, 23 gram esrar, 16 gram kokain, 3 gram eroin, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, enjektör, bıçak, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 20 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i çıkarıldığı adli makamca tutuklandı, 23'ü hakkında adli işlem uygulandı.