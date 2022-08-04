Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 14:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Hasan Turan'ın kullandığı 54 ND 992 plakalı traktör, Hızar Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde bulunan çukura devrildi.
Aracın altında kalan Turan, yaşamını yitirdi. Turan'ın cenazesi Kocaali Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:52
- 14:42
- 14:40
- 14:33
- 14:36
Sıradaki Haber
Düzce'de elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz