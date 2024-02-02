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Güncel
AA 02.02.2024 15:54

Sakarya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı polise teslim oldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı polise teslim oldu

Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerinde Ü.D, kız arkadaşı Sevda T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadına tabancayla ateş eden Ü.D. evden kaçtı.

Daha sonra polise teslim olan zanlı, ifadesinde kıskançlık nedeniyle tartıştıkları Sevda T'yi silahla vurduğunu itiraf etti.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Sevda T'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

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