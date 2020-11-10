Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'da odunluk yangını
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde odunlukta çıkan yangında maddi hasar oluştu.
Sakarya'da Çubuklu Mahallesi 2422. Sokak'ta M.K'ye ait evin odunluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında odunlukta maddi hasar oluştu.
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