Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerince şehir genelinde bulunan eğlence mekanlarında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamalar kapsamında eğlence mekanlarına eşzamanlı baskınlar düzenleyen polis ekipleri, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaparak işletmelerin belgelerini de kontrol etti. Toplam 379 kişinin GBT kontrolünün yapıldığı denetimlerde, gece 24.00’dan sonra müzik kısıtlamasına uymayan işletmelere ise ceza yağdı.