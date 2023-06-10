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Güncel
İHA 10.06.2023 02:04

Sakarya’da cip ile çarpışan panelvan devrildi: 2 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde cip ile çarpışan panelvan devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Sakarya’da cip ile çarpışan panelvan devrildi: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana gelen kazada M.K. idaresindeki cip ile cadde üzerinde manevra yaptığı esnada Sapanca yönüne gitmekte olan K.G. kontrolündeki panelvan çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile panelvan yol kenarına devrildi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yaralanan 2 kişiye bölgede ilk müdahale yapıldı. Yaralılar Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. 

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