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Güncel
AA 06.02.2024 14:18

Sakarya'da bir haftada 47 firari hükümlü yakalandı

Sakarya'da bir haftada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 firari hükümlü yakalandı.

Sakarya'da bir haftada 47 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince 29 Ocak-4 Şubat'ta suç ve suçlarla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Kontrol ve denetimlerde 18 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 5 kesici alet, 32 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 5 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi, 14 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, fuhuş yapılan 1 ikamet mühürlendi.

Çalışma kapsamında haklarında "kasten öldürme", "hırsızlık" ve çeşitli suçlardan değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

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