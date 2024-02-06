Sakarya'da bir haftada 47 firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince 29 Ocak-4 Şubat'ta suç ve suçlarla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi.

Kontrol ve denetimlerde 18 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız tüfek, 5 kesici alet, 32 değişik çap ve markalarda fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 5 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi, 14 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, fuhuş yapılan 1 ikamet mühürlendi.

Çalışma kapsamında haklarında "kasten öldürme", "hırsızlık" ve çeşitli suçlardan değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.