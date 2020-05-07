Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'da bina yangını
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'da alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi 1714 Küme Evleri I-11 apartmanının çatı katında sahur vakti henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Duman bütün binaya yayılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, bazı apartman sakinleri dumandan etkilendi.
Bazı vatandaşlara olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.
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