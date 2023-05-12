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Güncel
DHA 12.05.2023 09:21

Sahte konteyner ve karavan ilanıyla depremzedeleri dolandıran 24 kişi yakalandı

Kocaeli merkezli 3 ilde internet üzerinden sahte konteyner ve karavan ilanı vererek 13’ü depremzede, 21 kişiyi yaklaşık 250 bin lira kapora alarak dolandıran 24 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Sahte konteyner ve karavan ilanıyla depremzedeleri dolandıran 24 kişi yakalandı
[Fotograf: DHA]

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sahte konteyner ve karavan ilanı verilerek vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, Kocaeli, Mardin ve İstanbul'da 13’ü depremzede, 21 kişiyi yaklaşık 250 bin lira kapora alarak dolandıran 24 şüphelinin adresleri tespit edildi. Şüpheliler adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 61 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 24 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. 

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