Romanya'da 'Türk Kültür Ayı' başladı

“Türk Kültür Ayı” etkinlikleri, yoğun katılımlı bir açılış ile misafirlerine kapılarını açtı. Bir ay boyunca Parlamento binasında sürecek olan etkinlikte, Rumenlerden büyük beğeni alan çeşitli geleneksel Türk sanatları tanıtılacak.

Türk Kültür Ayı içinde Rumenler ve Romanya’da yaşayan Türk vatandaşları geleneksel Türk sanatlarını tanıyacak ve ilgi duydukları sanatlarla ilgili düzenlenecek atölyelere katılıp yeteneklerini test edebilecekler.

Açılış törenine başta Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Kazakistan Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Sayın Ali Yerlik, Milletvekilleri, Romanya Müftüsü, Romanya Kültür Bakanı Danışmanı ve bakanlık temsilcileri, devlet sekreterleri, birçok akademisyen, STK temsilcileri ve Romanya’da mukim vatandaşlar katıldı.

Milli marşların okunmasıyla başlayan törende Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız ve Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan birer konuşma yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız “Kadim Türk kültürü her zaman paylaşmayı, olanda olup olmayana vermeyi, birbirini sevmeyi ve saymayı öğütlemiştir. Bunları da zamanla sanatla iç içe geçirmiş ve hayatın her anına yaymıştır. Toplumların hafızalarını yazdıkları yer her zaman kültür olmuştur. Kültür ise toplumun hafızasını yansıtan en önemli araçtır. Yunus Emre Enstitüsü olarak bizler de Türk kültürünün bu değerlerini bulunduğumuz ülkelerde isteyen herkese organize ettiğimiz faaliyetlerle ve yürüttüğümüz projelerle taşımaya ve yansıtmaya gayret ediyoruz” dedi.

Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ise Romanya ile Türkiye’nin gerek ekonomik gerek askeri gerekse sosyokültürel birçok konuda çok büyük anlaşmalarının ve ortaklıklarının olduğunu ifade etti. Düzenlenen bu etkinliklerle Romanyalı dostlarımızın Türk kültürünü daha yakından tanıma fırsatına sahip olacaklarını belirtti.

Bir ay boyunca devam edecek faaliyetlerde açılış törenine özel olarak “Türk Mutfağı” tanıtımı gerçekleştirildi. Türk mutfağı atölyesinde ve tanıtımında ‘kavurma, pilav, içli köfte, kısır, çiğ köfte, peynirli börek, poğaça, şekerpare ve cevizli baklava’ gibi Türk mutfağından lezzetler tanıtıldı. Katılımcılar Türk mutfağındaki bu lezzetlerin hazırlanmasında şeflere yardımcı oldular. Hazırlanan ikramlar katılımcılara sunuldu.

Aynı mekanda devam eden faaliyetlerde, ebru sanatı atölyesine katılan misafirler kendi ebrularını yapma fırsatı buldular. Yunus Emre Enstitüsünün uzun yıllardan beri devam eden kurslarına katılan kursiyerlerin eserleri de yapılan etkinlikte sergilendi. Bunların yanında, Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde bulunan Türk Evleri Sergisi misafirlerin beğenisine sunuldu. Türklerin, Türkistan’dan Avrupa’ya kadar yaşadıkları coğrafyanın özelliklere göre inşa ettikleri evlerin modellerini oluşturan sergi büyük beğeni topladı. Törene katılan yaklaşık üç yüz misafir ebru sanatı yapıp Türk mutfağından sunulan lezzetleri tattılar.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen “Türk Kültür Ayı”nda eylül ayı boyunca her gün farklı bir atölye çalışması ve ay boyunca beğeniye sunulan sergiler olacak. Türk mutfağı, ebru, misk sabunu, seramik, cam üfleme, ipek kozasından lale yapımı, kırkyama ve resim atölyelerinin yanı sıra Türk evleri, ebru sanatı, resim ve İslam sanatı sergileri düzenlenecek.