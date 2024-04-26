Rize'de zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Levent Dalmış (35) idaresindeki otomobil, Rize'den Artvin istikametinde ilerlerken Karadeniz Sahil Yolu Balıkçılar mevkisinde arıza yaptı.

Dalmış, arızalanan aracını iterken, aynı yönden seyreden Yusuf K. yönetimindeki otomobil, Dalmış'a ve ittiği aracına çarptı. Muhammet Ş.C. idaresindeki otomobil ise Yusuf K. idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada, Levent Dalmış ile Yusuf K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Levent Dalmış'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.