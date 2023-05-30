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Güncel
AA 30.05.2023 16:08

Rize'de yastık içine uyuşturucu sakladığı belirlenen kişi tutuklandı

Rize'de, seyahat ettiği otomobilde yastık içine uyuşturucu sakladığı belirlenen kişi tutuklandı.

Rize'de yastık içine uyuşturucu sakladığı belirlenen kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri sırasında durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, otomobildeki bir yastık içine gizlenmiş 113 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan S.G, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan S.G'nin, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 6 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

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Rize Uyuşturucu
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