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Güncel
AA 27.08.2024 17:19

Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Rize'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlar ile kente uyuşturucu ve uyarıcı madde getireceği değerlendirilen şahıs ve gruplara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin adreslerinde, üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 850 gram esrar, 7,20 gram genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde, 171,32 gram sentetik uyuşturucu, 20 sentetik ecza maddesi, 1 kenevir bitkisi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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