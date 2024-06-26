Rize'de tuğla taşıyan tırın dorsesinde 30 düzensiz göçmen yakalandı

Güvenlik güçleri düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
İstihbarat çalışmaları sonucu ekipler, Hopa'dan Trabzon istikametinde seyreden tuğla yüklü tırı Karadeniz Sahil Yolu Kaçkar İtfaiye Birliği önünde durdurdu.
Ekipler, tırın dorsesinde tuğlalar arasında yapılan gizli bölmede yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 30 düzensiz göçmeni yakaladı.
Tırın sürücüsü gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.