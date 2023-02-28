Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 5 noktaya operasyon düzenlendi.

Operasyonda el yapımı olduğu değerlendirilen 19 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Y. ve S.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.