Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de ruhsatsız silah operasyonu
Rize'de, 19 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde 5 noktaya operasyon düzenlendi.
Operasyonda el yapımı olduğu değerlendirilen 19 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.Y. ve S.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.
Etiketler: Rize
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