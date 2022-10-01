Benim Dünyam Çocuk Akademisi öğrencileri, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına "İtfaiye Haftası" dolayısıyla sürpriz yapmak için 112 Acil Servis'i arayıp yangın ihbarında bulundu.

İhbar üzerine okula gelen itfaiye çalışanları, idareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından alkış ve çiçeklerle karşılandı.

İtfaiye Teşkilatı'nın 308'inci kuruluş yıl dönümü kutlayan öğrenci ve öğretmenler itfaiye erlerine çeşitli ikramlarda bulundu.

İtfaiye görevlileri de sürprizden dolayı mutlu olduklarını belirterek, öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.