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Güncel
AA 15.08.2023 19:55

Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon

Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde durdurdukları araçta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Araçtaki 2 şüpheliye ruhsatsız tabanca temin ettiği belirlenen H.T'nin ikametinde yapılan aramada, silah yapımında kullanılan atölye ve malzemeler bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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