Rize'de kaçak silah atölyesine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde durdurdukları araçta 5 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Araçtaki 2 şüpheliye ruhsatsız tabanca temin ettiği belirlenen H.T'nin ikametinde yapılan aramada, silah yapımında kullanılan atölye ve malzemeler bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

H.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.