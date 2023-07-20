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Güncel
İHA 20.07.2023 23:27

Rize’de denize giren vatandaş hayatını kaybetti

Rize’de dün akşam saatlerinde denize giren vatandaşın sabah cansız bedenine ulaşıldı.

Rize’de denize giren vatandaş hayatını kaybetti

Olay merkeze bağlı Alipaşa Mahallesi’nde meydanda geldi.

Sabah saatlerinde sahilde gezen vatandaşlar denizde bir insan bedeni olduğunu fark etti. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber veren vatandaşlar denizde hareketsiz buldukları şahsı kıyıya çıkarttı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsın dün arkadaşlarıyla birlikte denize girdiği öğrenilen Osman Yılmaz (37) olduğunu belirledi.

Hayatını kaybettiği tespit edilen Yılmaz’ın cesedi kesin ölüm sebebinin belli olması için ekipler tarafından otopsisi yapılmak üzere Rize Adli Tıp Merkezi’ne götürüldü.

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