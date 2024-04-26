Rize’de 3 araçlı zincirleme kaza: 1’i ağır 2 yaralı

Kaza Rize Merkez’e bağlı Balıkçılar Köyü Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydanda geldi.



Levent D. idaresindeki otomobil yolda arıza yaptı. Otomobilini yoldan çıkarmak isteyen Dalmış inerek aracını itmeye başladı. Bu esnada yoldan araç ile geçen Yusuf K. D. ve arıza yaptığı için çarptığı aracına çarptı. Ardından Muhammet Ş.C. idaresindeki otomobil ise Yusuf K. idaresindeki otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada Levent D. ile Yusuf K. Yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Levent D. ile Yusuf K. yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayla soruşturma başlatılırken Levent D.’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.