Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 15:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rize simidi 2 TL oldu
[Fotoğraf: İHA]
Rizelilerin vazgeçilmezi olan coğrafi işaretli meşhur Rize simidi 1,5 TL'den 2 TL'ye çıktı.
Rizelilerin vazgeçilmezi olan coğrafi işaretli meşhur Rize simidi 1,5 TL'den 2 TL'ye çıktı.
Son zamanlarda yaşanan zamların ardından Rize simidinin fiyatı da arttı.
Daha önce simit tezgahlarında 1 liradan satılan coğrafi işaretli Rize simidi, 5 ay önce yapılan yüzde 50 zamla 1,5 liradan satılıyordu.
Rize simidi yeni yapılan yüzde 33'lük zamla 2 TL'den satılmaya başlandı.
Etiketler: Rize
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