Plastik atıklarla mücadele yürüyüşü tamamlandı

Okul Müdürü Ahmet Aşkar'ın liderliğinde öğretmenler Derya Tekin, Selda Parlakoğlu ve Esra Etlioğlu’nun düzenlediği yürüyüşe toplam 200 öğrenci, veliler, Uluslararası Su Elçileri Federasyonu (USEF) temsilcileri ve pek çok destekçi katıldı.

Su Elçileri ve EKO Okul Projeleri kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olan yürüyüş, 2 yıl boyunca devam eden sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm çalışmalarının da önemli bir parçası.

“Plastiksiz gelecek, bizim geleceğimiz"

Velilerin etkinliğe olan desteği hem organizasyonun başarısında hem de öğrencilerin çevre bilincini pekiştirmesinde önemli bir rol oynadı.

Çevre sakinlerinin etkinliğe katılımları ise bu tür çalışmaların, topluma yayılmasındaki olumlu etkiyi gösterdi.

Öğrenciler, “Plastiksiz Gelecek, Bizim Geleceğimiz!” sloganıyla yürürken, gelecekleri için attıkları bu anlamlı adımın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. Etkinlikle, plastik atıkların azaltılmasının çevrenin korunmasındaki önemine dikkat çeken öğrenciler, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla çevre bilinciyle ilgili güçlü bir mesaj verdi.

USEF temsilcileri, gelecekte bu tür farkındalık çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Etkinlik kapsamında yapılan açıklamada, yürüyüşün sadece bir farkındalık çalışması değil aynı zamanda öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarını hedefleyen bir adım olduğu vurgulandı.

Etkinlik sonrası konuşan Okul Müdürü Ahmet Aşkar, “Bu yürüyüş, Su Elçileri ve EKO Okul projelerimiz doğrultusunda yürüttüğümüz uzun soluklu sürdürülebilirlik çalışmalarının bir parçasıdır. Velilerimizin ve çevremizin verdiği destek, hem bize hem de öğrencilerimize ilham kaynağı oluyor. Hep birlikte bu bilinci yayarak geleceğe daha temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.” dedi.

Etkinlik sonunda, katılımcılar dünyayı plastik atıklardan kurtarmak adına dayanışma mesajları verdi.

