Belediye Başkanı İhsan Talay yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin temizliği konusunda kararlılıkla çalıştıklarını ve yeni çözümler ürettiklerini söyledi.

Çöp toplama kamyonetinin Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan tarafından, hediye edildiğini ifade eden Talay, "Temizlik bir şehrin kimliği, bir şehrin hayat kalitesinin göstergesidir. Biz de Pınarhisar Belediyesi olarak temizlik hizmetlerimize büyük önem veriyoruz. Zaman zaman bazı yerlerde çöp hareketliği oluşabiliyor. Beklenmedik bir durumda, günlük program dışında herhangi bir cemiyet gibi programlarda ani bir temizlik ihtiyacı olduğunda bunlara hızlı ve pratik bir şekilde müdahale etmek için büyük çöp kamyonları yerine daha hızlı araçlara ihtiyaç duyuluyor. Hizmet araçları filomuza yeni eklediğimiz çöp taksi ile acil temizlik hizmetlerimizi hızlı, pratik ve daha tasarruflu bir şekilde yerine getireceğiz. Pınarhisar'ımızın temizlik hizmetleri kalitesini arttırmak için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.