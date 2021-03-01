Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pazaryeri'nde eski un fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde eski un fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Demirköy köyünde uzun yıllardır kullanılmayan binada sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ile Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Büyük bölümü zarar gören fabrikadaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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