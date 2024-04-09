Az Bulutlu 21.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 09.04.2024 13:17

Pazara gitti, döndüğünde aracını yanmış halde buldu

Karaman’da aracını park ettikten sonra pazara alışverişe giden bir vatandaş döndüğünde aracını yanmış halde buldu.

Pazara gitti, döndüğünde aracını yanmış halde buldu

Olay, Mahmudiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi üzerinde yaşandı.

İsmi öğrenilemeyen sürücü hafif ticari aracını yol kenarına park ederek semt pazarına alışveriş yapmaya gitti. Sürücünün oradan ayrılmasının ardından park halindeki araç, bir süre sonra motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye de yanan araca müdahale ederek söndürdü.

Pazar alışverişinden dönen araç sürücüsü ise aracını yanmış halde buldu. Yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, araç kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Bingöl'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
İsrail, kara saldırısı öncesinde Refah'a sığınanları çıkarmak için 40 bin çadır satın alıyor
13:40
Devir teslim töreninde YRP'li eski başkan MHP'li milletvekilinin üzerine yürüdü
13:29
Trabzon-Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor
13:32
Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl?
13:22
DSÖ: Hepatit B ve C enfeksiyonları nedeniyle her gün 3 bin 500 kişi ölüyor
13:15
Borsa haftayı rekorlarla kapattı
Cebeci Askeri Şehitliği'nde bayram arifesi yoğunluğu
Cebeci Askeri Şehitliği'nde bayram arifesi yoğunluğu
FOTO FOKUS
Adana Sabancı Merkez Camii'nin şifreleri
Adana Sabancı Merkez Camii'nin şifreleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ