Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter'dan yaptığı açıklamada, çiftçilerin pancar ekip ve sulamaları için kullandıkları elektrik ve motorin masrafları için Türkşeker tarafından faizsiz olarak verilecek olan ilk nakdi avansların 24 Mayıs'ta hesaplarda olacağını kaydetti.

2022 yılında pancar eken çiftçilere 1 ton pancar için verilecek avansın yüzde 290 artışla 18 TL'den 70 TL'ye çıkarıldığı bilgisini paylaşan Kirişci, 3 defa ödenen avans sayısının da 5'e çıkarıldığını aktardı.