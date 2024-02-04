Özbekistan'daki Afganistan Büyükelçiliği Taliban yönetimine devredildi

Afgan basınında yer alan haberlere göre, Taliban yönetimi öncesi, Eşref Gani'nin başında olduğu cumhuriyet döneminde atanan Afganistan'ın Taşkent Büyükelçisi Ahmed Halid Alemi, görevini Taliban yönetiminin atadığı Maslahatgüzar Mağfrullah Şahab'a devretti.

Alami'nin görev süresinin dolması nedeniyle görevini Taliban yönetiminin atadığı Şahab'a devrettiği kaydedilen haberlerde, Afganistan'ın yeni Taşkent Maslahatgüzarı Şahab'ın Taliban yönetiminin Maden ve Petrol Bakan Vekili Şahabeddin Dilaver'in oğlu olduğu aktarıldı.

Çoğu ülke Taliban yönetiminin diplomatlarını hala kabul etmedi

Taliban yönetiminin 15 Ağustos 2021'de Afganistan'a hakim olmasının ardından Orta ve Batı Asya'daki birçok ülke, Afganistan Büyükelçiliklerini Taliban yönetimine devretti.

Pakistan, İran, Türkmenistan, Çin, Rusya ve Katar, daha önce Taliban yönetiminin atadığı diplomatları kabul etmiş ve buradaki Afgan temsilcilikler, Taliban yönetimine geçmişti. Afganistan'ın komşusu olup da Afgan büyükelçiliğini Taliban yönetimine devretmeyen bir tek Tacikistan kaldı.

Özellikle İspanya gibi Avrupa ülkelerindeki bazı Afgan temsilcilikleri de cumhuriyet döneminde atanan diplomatların kontrolünde olmasına rağmen özellikle konsolosluk hizmetlerinde Taliban yönetimi ile işbirliği kuruyor.

Son olarak cumhuriyet döneminde atanan Afganistan'ın Yeni Delhi büyükelçisinin Hindistan'ı terk etmesiyle Büyükelçilik, Afganistan'ın Mumbai ve Haydarabad Konsolosluklarındaki görevlilere teslim edilmişti.

Taliban yönetimi sonrası birçok ülke Afganistan'daki büyükelçiliklerini kapatmıştı. Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, İran, Türkmenistan, Çin, Rusya, Katar, Hindistan ve Endonezya gibi az sayıda ülke Afganistan'daki büyükelçiliklerini açık tutarak diplomatik misyonlarını devam ettirmişti.

Taliban yönetimini bugüne kadar hiçbir ülke resmi olarak tanımadı. Ancak geçen hafta, Taliban yönetiminin Pekin Büyükelçisi olarak atadığı Bilal Kerimi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e düzenlenen törenle güven mektubunu sunan Taliban yönetiminin ilk büyükelçisi olmuştu.

Çin'in atadığı büyükelçi de Taliban yönetimine güven mektubunu sunan ilk büyükelçi olmuştu. Eylül 2023'te Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bir törenle Çin'in yeni Kabil Büyükelçisi Cao Şing güven mektubunu Afganistan geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund'a sunarak görevine başlamıştı.

Çin ve Taliban yönetimi arasındaki bu yakınlaşma Afgan basınında "Çin'in Taliban yönetimini tanımaya yakınlaştığı" yönünde yorumlanmıştı.