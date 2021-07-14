Otobüs biletleri ne kadar oldu? Otobüs biletlerine tavan fiyat...
Otobüs bileti ücretleri düştü mü? Otobüs bileti fiyatları ne kadar? Otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulaması başlatıldı. Otobüs bilet fiyatları ne kadar olacak? Biletlerde 101-114 km arası 84 lirayı, 651-700 km arası ise 174 lirayı geçemeyecek.
Yolcu bilet ücretlerinde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla, karayolu yolcu taşımacılığı alanında 3 ay süreyle tavan ücret tarifesi uygulanacak.
KARAYOLUYLA YURTİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA UYGULANACAK TAVAN ÜCRET TARİFESİ
|
YOL MESAFESİ
(KM)
|
TARİFE
(TL)
|
YOL MESAFESİ
(KM)
|
TARİFE
(TL)
|
101 – 115 km.
|
84
|
651 – 700 km.
|
174
|
116 – 130 km.
|
90
|
701 – 800 km.
|
180
|
131 – 150 km.
|
96
|
801 – 900 km.
|
198
|
151 – 175 km.
|
102
|
901 – 1000 km.
|
222
|
176 – 200 km.
|
108
|
1001 – 1100 km.
|
241
|
201 – 250 km.
|
114
|
1101 – 1200 km.
|
264
|
251 – 300 km.
|
126
|
1201 – 1300 km.
|
282
|
301 – 350 km.
|
132
|
1301 – 1400 km.
|
306
|
351 – 400 km.
|
138
|
1401 – 1500 km.
|
329
|
351 – 450 km.
|
144
|
1501 – 1625 km.
|
353
|
451 – 500 km.
|
150
|
1626 – 1750 km.
|
370
|
501 – 550 km.
|
156
|
1751 – 1875 km.
|
394
|
551 – 600 km.
|
162
|
1876 – 2000 km.
|
417
|
601 – 650 km.
|
168
|
2000 ve üzeri km.
|
441
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