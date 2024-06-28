Osmaniye’deki Kastabala Kuş Cenneti havzasında yangın

Hayvan Hakları Federasyonu Emekli Hayvanlar Çitliğinde, Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangında yaralanan 31 küçükbaşın tedavisi bulunan veteriner hekimler ve sağlık müdahale birimi görevlileri de söndürme ve soğutma çalışmalarına yardım ederek, bölgede yaralanmış yabani hayvan taraması yaptılar.
Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarında bulunan ve üç yıl Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak ilan edilerek koruma altına alınan Kastabala Kuş Cenneti Havzasında, Değirmenocağı ve Sakarcalık Köyü arasındaki Ceyhan Nehri çevresinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen otluk alan yangınına, bölgeye sevk edilen Orman İşletme ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının ardından yangın
tamamen söndürülürken, bölgede yaklaşık 8,5 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangın söndürme ekiplerine yardım eden HAYTAP Veteriner Hekim Ali Laçinbala, “Emekli hayvanlar çiftliği Osmaniye'de sağlık ve saha ekibimizle birlikte Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangından gelen 31 çiftlik hayvanının tedavisi için bulunuyorduk. Üstümüzden geçen helikopter ve uçakları görerek irkildik. Sonrasında itfaiye siren seslerini takip ederek baktığımızda kuş uçumu 2 kilometre kuzeyimizdeki dumanları gördük. İvedi olarak bölgeye yetişerek bölgedeki yangın söndürme timine yardımcı olduk. Çok hızlı gelişen ve hakim rüzgarın etkisiyle söndürülen yerlerde tekrar alevlenen çalılık ve sazlıktan başlıyordu. Orman işletme ekibinin yangın söndürme biriminin hızlı ve taktiksel müdahalesi bizlerin de iş gücü yardımıyla bu yangını küçük kayıplarla atlattığımıza inanıyoruz diye konuştu. Bölgedeki söndürme çalışmalarına destek olan HAYTAP Ankara
Temsilcisi Melike Karataş ise konuşmasında, “Bölgede yapmış olduğumuz tarama faaliyetlerinde tilki ve çakal yuvalarına rast geldik ancak yuvaladım boş olduğunu gözlemlediğimizden dolayı da içimize su serpildi diyebiliriz. HAYTAP sağlık biriminde 2 veteriner hekim bir hemşire 3 temsilci bulunuyordu ekip olarak müdahalemize bitirdik ve yangına söndürdük dedi.