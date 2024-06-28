Osmaniye’deki Kastabala Kuş Cenneti havzasında yangın

Hayvan Hakları Federasyonu Emekli Hayvanlar Çitliğinde, Diyarbakır- Mardin sınırındaki yangında yaralanan 31 küçükbaşın tedavisi bulunan veteriner hekimler ve sağlık müdahale birimi görevlileri de söndürme ve soğutma çalışmalarına yardım ederek, bölgede yaralanmış yabani hayvan taraması yaptılar.

Merkeze bağlı Kırmıtlı köyü yakınlarında bulunan ve üç yıl Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak ilan edilerek koruma altına alınan Kastabala Kuş Cenneti Havzasında, Değirmenocağı ve Sakarcalık Köyü arasındaki Ceyhan Nehri çevresinde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen otluk alan yangınına, bölgeye sevk edilen Orman İşletme ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından yangın, kontrol altına alındı.



