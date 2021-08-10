Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde başlayan ve Kadirli'ye bağlı Karatepe köyüne kadar yayılan orman yangını sırasında Karatepe köyü Çakıcılar Mahallesi'ndeki evlerinin önünde bir tavşanın yattığını gören Hacer ve Ergun Bozan, hayvanı evlerine alarak su ve yiyecek verdi.

"Pamuk" adını verdikleri tavşana 4 gündür anne şefkati ile bakan Bozan çifti, hayvan koruma derneklerini arayarak tavşanın sahiplendirilmesini istedi.

Yangın sonrası gece yarısı evin önündeki yolda beyaz bir şeyin yattığını gördüğünü belirten Ergun Bozan, "Ben köpek zannettim. Yaklaştığımda baktım ki tavşan. Yanına gittiğimde kaçmadı. Ayakları falan siyahtı, muhtemelen yangından kaçmış." dedi.

Tavşanı, komşuların köpekleri saldırmasın diye evine aldığını anlatan Bozan, "Eşim, hayvan koruma derneklerini aramış, onlar da bize dönüş yapacaklarını söylediler. Çok ürkek bir hayvan ama bize alıştı. Marul aldık, su verdik 4 gündür besliyoruz." diye konuştu.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü yakınlarına kadar yayılmış, yangın 31 Temmuz'da kontrol altına alınmıştı.