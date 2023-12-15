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Güncel
AA 15.12.2023 15:17

Osmaniye'de halk eğitim merkezi kursiyerlerinden Gazze'deki çocuklara kıyafet

Osmaniye Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Gazze'deki çocuklar için kıyafet dikiyor.

Osmaniye'de halk eğitim merkezi kursiyerlerinden Gazze'deki çocuklara kıyafet

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje çerçevesinde kursiyerler, Gazze'de İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren çocuklar için dikiş makinesinin başına geçti.

Giyim Üretimi Teknoloji atölyesindeki 23 kursiyer, Filistinli çocuklar için mont ve eşofman takımı dikiyor.

Usta öğretici Esma Doğan, bir ay boyunca merkezde Gazze'deki çocuklar için kıyafet dikeceklerini söyledi.

Kursiyer Nurhan Kurt da Filistinli çocuklara yardım edebilmenin kendisini iyi hissettirdiğini belirterek, "Kendi çocuklarımız gibi onlara ne gerekse onu yapmaya çalışıyoruz. Bizim elimizden gelen buydu. Şu an kendimi onların yanında gibi hissediyorum." dedi.

Kursiyer Neslihan Kırbaş, savaşın bir an önce bitmesi için dua ettiklerini kaydetti.

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