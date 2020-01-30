Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ve Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan ile Savrun Çayı'na gelen Vali Coşkun, turp toplama yıkama ve paketlenmesiyle ilgili bilgi aldı.

İşçilerle de sohbet eden Vali Coşkun, "Kadirli ilçemiz, ülkemizin turp ihtiyacının büyük bölümünü karşılıyor. Turp, yetiştirilmesinden paketlenmesine büyük bir emek istiyor. Üreticimize de, turpları yıkayıp paketleyen işçi kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum." dedi.

Üretici Soner Topalhan ise Vali Coşkun'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek turp üretimiyle ilgili bilgi verdi.