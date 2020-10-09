Kaymakam Ünal başkanlığında ilçede yapılan denetimlerde, ilçe merkezindeki iş merkezleri denetlendi.

Kurallara uyulup uyulmadığının kontrolü sağlanan denetimin ardından konuşan Kaymakam Ünal, şunları aktardı:

"İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Kovid-19 tedbirlerini ilçede aralıksız olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın bu süreç içerisinde 3 şeye çok dikkat etmelerini istiyoruz, sosyal mesafe, maske ve temizlik. Devletimizin almış olduğu kararlar neticesinde salgından korunmak için elimizden ne gelirse yapmak zorundayız. Tabi ki bunları yaparken de vatandaşlar olarak da konuya hassasiyetle yaklaşmaları daha dikkatli olmaları gerekmektedir."

Ünal, kurallara uyan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Denetimlere Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar da katıldı.