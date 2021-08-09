Köy sakinleri, orman yangınlarından etkilenenler için muhtarlık koordinesinde bağış kampanyası başlattı.

Köy Muhtarı Ahmet Akpınar ve azaları, kampanya ile köylüler arasında toplanan 13 bin 250 lirayı, söz konusu yangın bölgelerine ulaştırılması için Zara Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü hesabına yatırdı.

Bağış sonrasında belediyeye giden muhtar ve azalar, Belediye Başkanı Fatih Çelik'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Çelik, belediye olarak ülkenin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlardan dolayı kampanya başlattıklarını belirterek, "Muhtarımıza ve kıymetli Korkut köyü halkına çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde bu tür felaketlerde her zaman bir ve beraber olabiliyoruz. Bu Türkiye'nin güzelliği, bu Korkut köyünün güzelliği. " diye konuştu.

Muhtar Akpınar da köy halkına teşekkür ederek, "Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.