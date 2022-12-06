Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir eve operasyonda düzenledi.

Ekiplerin evde yaptığı aramada, 51 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri sürüyor.