Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir eve operasyonda düzenledi.
Ekiplerin evde yaptığı aramada, 51 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ordu
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