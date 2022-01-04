Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 05:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Ordu'da .Y. yönetimindeki 52 HC 752 plakalı otomobille Y.A.A'nın kullandığı 55 ANU 19 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücü Y.A.A. ile diğer otomobildeki F.Y. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası Polis
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