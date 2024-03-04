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Güncel
AA 04.03.2024 10:34

Ordu'da motosikletli kuryeler trafik kazalarına dikkati çekti

Ordu'da motosikletli kuryeler, trafik kazalarına dikkati çekmek amacıyla konvoy oluşturdu.

Ordu'da motosikletli kuryeler trafik kazalarına dikkati çekti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Ordu Motosikletli ve Motosikletsiz Kuryeler Derneği üyeleri, şehir turu attı.

Dernek temsilcisi Soner Kelsoy, Ordu Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, motosikletli kuryelerin mesleki haklarına ve yaşadıkları sıkıntılara değinmek için toplandıklarını söyledi.

Ordu'da son dönemde 3 arkadaşlarının trafik kazasında yaralandığını belirten Kelsoy, "Trafikte seyreden diğer araç sürücülerinin artık trafikte motosikletli kuryelerin de olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Burada toplanma amacımız insanlara sesimizi duyurmak. Trafikte biz de varız ve trafikte olan değerimizi kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Kentte bir süre önce meydana gelen trafik kazasında bacağını kaybeden kurye Cemil Bilgili de protestoya destek verdi.

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