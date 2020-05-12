Ordu'da üretimi her geçen yıl artan ve ihracatı da yapılan kafes balıkçılığı hem kent ekonomisine hem de istihdama katkı sağlıyor.

Perşembe ve Altınordu ilçelerinin yaklaşık 500 metre açıklarında kurulan kafeslerde her yıl tonlarca balık üretiliyor.

Yaklaşık 30 yıl önce üretimine deneme amacıyla başlanan ve olumlu sonuçlar üzerine her geçen yıl artırılan somon, Rusya ve Japonya'ya ihraç ediliyor.

Yurt içi ve yurt dışında sofraları süsleyen kültür balıklarının üretimi ve paketleme fabrikalarında çalışan işçi sayısı da artmaya devam ediyor.

''Türk somonuna ilgi artıyor''

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Perşembe ilçesindeki Kışlaönü Balıkçı Barınağında AA muhabirine yaptığı açıklamada, su ürünlerinin, özelikle protein ihtiyacının karşılanması noktasında önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Bakanlığın son yıllarda üretim tesislerinin sayısının artırılması noktasında çalışma yaptığını belirten Yılmaz, balık stoklarının her geçen yıl azaldığı dikkate alındığında gelecekte talebin karşılanması noktasında bu tesislerin öneminin daha da arttığını vurguladı.

Yılmaz, Ordu'da şu anda Altınordu ve Perşembe ilçelerinde, kafes balıkçılığına yönelik toplam 4 bin 850 ton kapasiteli 7 tesis bulunduğunu kaydederek, "Bu tesislerimizde 2019 yılında 1262 ton Türk somonu, 1300 ton da levrek üretimi gerçekleştirilmiştir. İl içindeki diğer tesislerimizle birlikte kafes balıkçılığından yaklaşık 3 bin ton balık elde edilmiştir." dedi.

Bu yıl Türk somonuna ilginin giderek arttığını belirten Yılmaz, özellikle ihracata yönelik talebin artmasıyla 2 bin 350 ton Türk somonu üretiminin planlandığını aktardı.

''Toplamda 3 bin 500 tondan fazla üretim bekleniyor''

Yılmaz, levrek üretiminin ise 700 ton olarak öngörüldüğünü ifade ederek, iç sulardaki üretimlerle 2020 yılı sonu itibarıyla 3 bin 500 tonun üzerinde üretim gerçekleştirilmesinin beklendiğini söyledi.

İhracatı yapılan Türk somonunun üretim aşamasına değinen Yılmaz, "Balık yavru halde, 500 ile 1000 gram arasındayken barajlardan getirilmekte. Ardından kafeslere bırakılarak yetişmesi sağlanmaktadır. 6-7 ay gibi kısa bir süre sonra bu balık 3-4 kilogram civarına gelince hasat edilmeye başlanmaktadır. Bugünlerde başlanan hasadın haziran sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

''Kovid-19 sonrası ihracata yeniden başlanır''

Yılmaz, kafes balıkçılığının ilin ekonomisine sağladığı katkının önemli olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Türk somonundan ilimiz ekonomisine yılda yaklaşık 60 milyon lira gelmektedir. Levrekten elde edilen gelir de eklendiğinde ilimize kafes balıkçılığının yaklaşık 80 milyon civarında katkısı var. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar 1400 ton olan üretim kapasitemiz bugün yaklaşık 5 bin ton civarındadır. İnanıyoruz ki yapılacak çalışmaların ardından bu miktar daha da artacaktır."

Özellikle Türk somonunun ihracat amacıyla üretildiğine işaret eden Yılmaz, Kovid-19 salgını nedeniyle şu anda ihracat yapılamadığını ancak bu sürecin bitmesiyle Türk somonu ihracatına en kısa zamanda yeniden başlanacağını kaydetti.

Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren deniz ürünleri işleme tesisi sahibi Murat Sönmez ise çoğunluğu kadın işçi olmak üzere yaklaşık 200 kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, işledikten sonra paketledikleri balıkları yurt içi başta olmak üzere yurt dışı pazarına sundukları söyledi.

