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Güncel
AA 16.04.2024 16:22

Ordu'da fındık bahçeleri ilaçlanıyor

Ordu'da fındığı tehdit eden kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmaları kapsamında bahçeler ilaçlanıyor.

Ordu'da fındık bahçeleri ilaçlanıyor
[Fotograf: AA]

Çamaş ilçesinde kahverengi kokarcanın birçok bahçede yoğun olarak görüldüğü ihbarını alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek inceleme yaptı.

Çalışmaya katılan Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısının Ordu'da son bir yıl içerisinde yoğun şekilde görülmeye başlandığını söyledi.

Ordu'da fındık bahçeleri ilaçlanıyor

''40 bin noktada ilaçlama yapıldı''

Bu süreçte Bakanlık onaylı ilaçlarla özellikle kışlaklarda ilaçlama çalışması yapıldığını vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda şimdiye kadar 40 bin noktada ilaçlama yapıldığını duyurdu.

Yılmaz, havaların ısınmaya başlamasıyla kokarca zararlısının kışlaklarından uyanarak fındık bahçelerinde görülmeye başladığını, bu yerlerin başında Çamaş ilçesinin geldiğini söyledi.

İlçede vatandaşlara zararlıyla mücadele yöntemlerinin anlatıldığını, ilaçlama çalışmalarına başlandığını vurgulayan Yılmaz, "Kahverengi kokarca zararlısı bahçelerde beslenmeye çalışacak ve ardından da yumurta bırakmaya başlayacak. Yumurta bırakmadan önce yapacağımız kimyasal mücadele önem arz ediyor" sözlerini kullandı.

Yılmaz, bir kokarcanın en az 150-200 yumurta bırakabildiğini söyleyerek, bu dönemde yapılacak mücadeleyle bunların imha edilerek popülasyonun baskı altına alınması gerektiğini vurguladı.

Ordu'da fındık bahçeleri ilaçlanıyor

Kokarca zararlısına samuray arılı önlem

Kemal Yılmaz, kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadele çalışması da olacağını vurgulayarak, "Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarlarında üretilen samuray arısıyla biyolojik mücadele yürütülecek. Bu arıların da salımı önümüzdeki günlerde olacak. Bu arıları enstitümüzün uygun gördüğü dönemde doğaya bırakacağız" diye konuştu.

Yöre sakinleri tedirgin

Hisarbey Mahallesi Muhtarı İshak Özcan ise son günlerde bahçelerinde yoğun görülen kokarcaların kendilerini tedirgin ettiğini söyledi:

"Böceklerin sayısı bir anda arttı. Hava sıcaklığı arttıkça daha fazla görmeye başladık. Bazı fındık dallarını salladığımızda yüzlerce kokarcanın serdiğimiz çarşafa düştüğünü gördük. İnşallah bu ilaçlama çalışmaları işe yarar ve bu böcekten kurtuluruz." 

Yöre sakinlerinden Makbule Özcan da ilk olarak evlerinin bazı bölgelerinde görülen kokarcaların şimdi fındık bahçelerine yayıldığını, sayılarının oldukça fazla olduğunu vurguladı.

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