Ordu seçim sonuçları 2023… İl il seçim sonuçları…

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de sona erdi.

Ordu seçim sonuçlarında son durum ne?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, açıklama yaptı.

YSK Başkanı Yener "Seçimler tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlanmıştır. Tüm Türkiye'de oy verme işlemi tamamlanmıştır." dedi.

Yener "Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız." dedi

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte ilk sonuçlar açıklanmaya başladı.

14 Mayıs 2023 Ordu Milletvekili seçim sonuçları için tıklayınız.

14 Mayıs 2023 Ordu Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için tıklayınız.

Ordu seçim sonuçları 2023

YSK tarafından yayınların serbest bırakılması sonrası seçim sonuçları TRT Haber'in 2023 seçim sayfası üzerinden görülebiliyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Türkiye geneli seçim sonuçları için aşağıdaki görsele tıklayınız.

Salt çoğunluk olmazsa 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.