Ömer Dede’nin adı 2 bin 23 fidanla yaşatılacak

İlçeye bağlı Kayadibi köyünde geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen yangında ‘çocukluk hayalim’ dediği ve elleriyle dikerek büyüttüğü çam ağaçları yanmasın diye alevlere müdahale ederken hayatını kaybeden Ömer Bulut’un adının verildiği fidanlığa 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde saatler 11.11’i gösterdiğinde düzenlenen törenle ve dualar eşliğinde fidan dikildi.



Merhum Ömer Bulut’un abisi Abdurrahman Bulut’un da katıldığı etkinlikte konuşan Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, diktiği ağaçlarının yok olmaması için canından olan Ömer Bulut adına oluşturulan hatıra ormanına `Geleceğe nefes, Cumhuriyete nefes` sloganıyla Cumhuriyetin 100. yılına özel `2023` adet fidan diktiklerini söyledi.



“Ömer amcamızın vasiyetini yerine getirmek için buradayız”



Tüm Türkiye'de olduğu gibi Gümüşhane’de de pek çok alanda “Geleceğe nefes, cumhuriyete nefes” parolasıyla milyonlarca fidanın toprakla buluştuğunu kaydeden Vali Tanrısever, “Burada olduğu gibi Türkiye'nin Cumhuriyet'in 100.yılına ithafen 2 bin 2023 noktasında milyonlarca fidanı sizler gibi toprakla buluşturmak için heyecanla bekleyen insanlarla aynı duyguları paylaşıyoruz. Köse ilçemizin Kayadibi Köyü'nü Gümüşhanemizdeki noktalardan biri olarak seçmemizin sebebi bundan yaklaşık 1,5 ay önce rahmeti rahmana kavuşan Ömer amcamızın vasiyetini yerine getirmek içindi” dedi.



Ömer Bulut’un çocukluğunu geçirdiği köyüyle ilgili hayalinin köyün etrafının yemyeşil olması, ağaçlık bir köy olduğunu hatırlatan Vali Tanrısever, “Geçimini sağlamak için yurt dışına gitmek zorunda kaldı ama bu hayalini sürekli içinde taşıdı. Emekli olduktan sonra abisiyle beraber, ailesiyle beraber buraları fidanla buluşturup etrafını yeşillik yapmaya çalıştı. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce hemen altımızda olan bölgede bir örtü yangını, kuru otların yanması sonucu bu zamana kadar diktiği fidanların tehlikede olduğunu hisseden Ömer amca hemen koşarak geldi ve yangına müdahale etmeye çalıştı. Maalesef 79 yaşında, ilerlemiş yaşının da etkisiyle yangından kurtulamayarak hayatını kaybetti” diye konuştu.



Bulut’un bu arzusunu kendilerine vasiyet olarak görüp bu bölgeyi Ömer Bulut ve ailesinin adına ağaçlandırarak onun ruhunu şad etmeye gayret ettiklerini ifade eden Vali Tanrısever, başta Ömer Bulut olmak üzere bugüne kadar orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden orman teşkilatı mensuplarına ve vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek konuşmasını sonlandırdı. Vali Tanrısever ve beraberindekiler daha sonra Ömer Bulut’un abisi Abdurrahman Bulut’la birlikte yanan fidanların yerine 2 bin 23 adet fidanı elleriyle toprakla buluşturdu, can suyunu verdi.