Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 09:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Okullar ne zaman açılacak, pazartesi açılacak mı?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Peki okullar ne zaman açılıyor, yaz tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.
Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
[2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı]
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