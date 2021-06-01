İlkokul öğrencileri için yüz yüze eğitim bugün itibarıyla başlıyor. Açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada ayrıca, "7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." dedi.

Yarın itibarıyla ilkokul öğrencileri, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitim başlıyor. Eğitimde normalleşmeye dair tüm detaylar @trthaber'de.https://t.co/TyoYM5H1hA pic.twitter.com/Aqx66LACJB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 31, 2021

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime bugünden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.

Telafi eğitimleri isteğe bağlı yapılacak

Türkiye genelinde öğrenciler, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran'da dağıtılacak.

İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak.