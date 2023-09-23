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Güncel
İHA 23.09.2023 10:42

Okula giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde okula giderken köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu, dizinden ve kolundan yaralandı.

Okula giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı

Okula gitmeye korktuğunu söyleyen küçük kız, “Bu köpekler yüzünden korkuyoruz ve okula gidemiyoruz. Köpekler havladığı için bu bölgeden korkarak geçiyoruz“ dedi.

Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda okula gitmek için kuzeni ile birlikte evden çıkan 11 yaşındaki Rumeysa Göktepe, sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeğin üzerine atlaması ve ısırması neticesinde bacağından yaralanan küçük kız, çevredekilerin yardımıyla hastaneye sevk edildi. Pansumanı tamamlanan kız çocuğuna daha sonrasında kuduz ve tetanos aşısı yapıldı. Rumeysa’nın babası Sami Göktepe, “Sabah ben çocukları okula gönderdim. Köpek çocuğun üzerine atlamış bacağını ve baldırını ısırmış. Arkadaşları kurtarmaya çalışmış ama onlar da küçük olduğu için kaçmış. Vatandaşlar hastaneye götürüp pansuman yaptırmışlar. Bende işteydim eşimin araması sonrasında hastaneye gittim. Her gün köpek olayı ben bunları istemiyorum” dedi.

“Köpekler havladığı için bu bölgeden korkarak geçiyoruz”

Tedavisinin ardından taburcu edilen Rumeysa Göktepe yaşadığı korku dolu anları anlatarak, “Ben okula gidiyordum ve köpek havlıyordu. Köpek üzerime atladı ve bacağımı ısırdı bende kafamı betona vurdum. Düşünce diz kapağım yara oldu. Kuzenimin elinde top vardı o topa vurdu köpekte topun peşine gitti. Bizim komşumuz beni adlı ve hastaneye götürdü. Burada bana aşı vuruldu. Bu köpekler yüzünden korkuyoruz ve okula gidemiyoruz. Köpekler havladığı için bu bölgeden korkarak geçiyoruz” diye konuştu.

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