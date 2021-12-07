İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekiplerce Kadıköy ve Bakırköy'de öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.

Bağdat Caddesi'ndeki denetimde, servis araçlarının evrakı, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Ekiplerin Yeşilköy Caddesi Florya Kavşağı'nda gerçekleştirdiği denetimde de, bir sürücüye "dur" işareti ışığı çalışmadığı için idari para cezası uygulandı.