Öğrenci affı için kollar sıvandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, yeni düzenlemenin kapsamı da yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Teklif üniversite öğrenimi yarım kalan 4 milyondan fazla öğrenciyi etkileyecek. Bunun içinde açık öğretimde dönem kaydını yenilemeyen 1 milyon 848 bin, bölüm değişikliği yapan 839 bin, azami öğrenim süresinin dolması nedeniyle mezun olamayan 594 bin 530, sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilen 380 bin, KHK ile yükseköğretim kurumu kapatılan 61 bin 155 öğrenci de bulunuyor.

Ayrıca disiplin cezası alan, yatay geçiş yapan, lise diploması olmadığı için geçici kayıt yaptırıp diplomalarını getirmeyenler ile denklik lisans tamamlaması sona erenler de af kapsamına girebilecek.

Terörden hüküm giyenler faydalanamayacak

Düzenleme için 2018 yılındaki öğrenci affının temel alınması planlanıyor. Buna göre, terör suçundan hüküm giyenler aftan yararlanamayacak.

Terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunanlarla iltisaklı ve irtibatlı olması nedeniyle üniversiteyle ilişiği kesilenler aftan muaf tutulacak.

YÖK ile çalışmaların tamamlanmasının ardından af düzenlemesinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.